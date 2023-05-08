Как намекнуть мужчине на подарок? Ответ знает Белла Потемкина
Если вы только начали встречаться с мужчиной и хотите получить от него подарок, важно корректно об этом намекнуть. Как именно? Можно попробовать женские хитрости, список которых знает дизайнер Белла Потемкина.
Звездный дизайнер Белла Потемкина хорошо разбирается во многих вопросах, она знает, как с минимальными затратами быть модной и стильной, красивой и спортивной, ее рекомендации всегда конкретны и актуальны. Белла дает советы и на тему отношений и объясняет женщинам, в каких ситуациях следует проявить мудрость, а мужчинам объясняет, как стать самыми лучшим мужем.
Да, Белла действительно много пишет не только о моде, нарядах и своем бренде, но и об отношениях между мужчиной и женщиной, ведь это то, что волнует ее аудиторию. Ее подписчицам хочется быть нежными, сексуальными, желанными и вызывать у мужчины непременное желание сделать приятное — подарить тот подарок, который она сама хочет. Однако далеко не каждой женщине это удается, если вы в их числе или ваши отношения только начались, присмотритесь к советам Беллы — как же намекнуть кавалеру на желанный презент?
- Случайно отправить ссылку на нужный вам товар.
- Забыть закрыть вкладку в браузере общего ноутбука, где будет открыта страничка с нужным подарком.
- Оставьте на видном месте журнал с разворотом на нужной странице (это прям слишком прозрачный намек, я бы не догадалась. Но люди советует, может быть кому это и помогло).
- Сказать прямо и не играть в виртуозных стратегов. Так точно можно получить желаемый подарок.