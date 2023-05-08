Как намекнуть мужчине на подарок? Ответ знает Белла Потемкина

Случайно отправить ссылку на нужный вам товар.

Забыть закрыть вкладку в браузере общего ноутбука, где будет открыта страничка с нужным подарком.

Оставьте на видном месте журнал с разворотом на нужной странице (это прям слишком прозрачный намек, я бы не догадалась. Но люди советует, может быть кому это и помогло).

Сказать прямо и не играть в виртуозных стратегов. Так точно можно получить желаемый подарок.

Да, Белла действительно много пишет не только о моде, нарядах и своем бренде, но и об отношениях между мужчиной и женщиной, ведь это то, что волнует ее аудиторию. Ее подписчицам хочется быть нежными, сексуальными, желанными и вызывать у мужчины непременное желание сделать приятное — подарить тот подарок, который она сама хочет. Однако далеко не каждой женщине это удается, если вы в их числе или ваши отношения только начались, присмотритесь к советам Беллы — как же намекнуть кавалеру на желанный презент?