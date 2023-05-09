Истинные причины потери женщин полового влечения к мужьям

В семье, причины разлада сексуальных отношений могут быть разными, сообщила сексолог Екатерина Альская. Ее слова приводит Мослента.

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Она уточняет, что после родов у женщин меняется гормональный фон, что может привести к снижению сексуального влечения. Другие факторы, такие как изменение формы тела, ослабление мышц тазового дна, усталость и бессонница могут также оказывать влияние. Большинство проблем могут решиться со временем, но если желание к мужу не вернулось через год после родов, то может потребоваться консультация сексолога.

Еще одна причина нежелания заниматься сексом - это связанные с болезнью и травмой ассоциации. Если женщина пережила травматический опыт, то половой акт может ассоциироваться с болью, что вызывает отторжение. Негативные переживания могут также повлиять на психологическое и физическое состояние и быть причиной отсутствия желания заниматься сексом с мужем.

Женщину также может отталкивать страх, связанный с родами, неблагополучной беременностью, кесаревым сечением или абортом, депрессивными состояниями. Фрустрация также может быть причиной снижения сексуального интереса со стороны женщины.

Потеря эмоциональной близости также может оказать влияние на желание женщины заниматься сексом. Важен контекст, романтический настрой, флирт, прелюдии, эмоциональная близость и проявление эмоций, чтобы раскрепоститься и получить удовольствие в постели. Если из отношений исчезает доверие и самораскрытие партнеров, это напрямую влияет на сексуальное влечение.

Изменение внешнего вида мужа также может оказывать влияние на половое влечение жены. Однако если эмоциональная связь между партнерами крепкая и глубокая, то потеря привлекательности не будет вызывать отторжения. Важно сохранять эмоциональную близость в отношениях.