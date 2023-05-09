Психолог объяснила, почему мужчины заводят любовниц

Как справляться с возникновением любовниц у мужчин - вопрос, который тревожит многих супругов. Известный психолог и сексолог Татьяна Короткова в беседе с журналистами издания "Мослента" высказала свою точку зрения на эту тему. По мнению специалиста, чаще всего причина появления любовниц у мужчин - это поиск новых сексуальных ощущений и желание разнообразия в сексуальной жизни.

© unsplash.com

В современном мире мало кому удается сохранять интимные отношения в браке на том же уровне, что и в начале отношений, особенно после появления детей, заявила эксперт. При этом, сексуальные ощущения нужно постоянно разнообразить, однако это не всегда возможно в рамках семейной жизни. Именно поэтому мужчины начинают искать новые ощущения среди незнакомых женщин, подчеркнула врач.

Кроме того, многие мужчины не считают свои измены ничем постыдным, а скорее считают, что такова их природа, ведь они от природы полигамны, уточнила психолог. По ее словам, незнакомые женщины манят мужчин своей загадочностью и неизведанностью.

Эксперт подчеркнула, что когда мужчина и женщина только начинают встречаться, они не видят недостатков в друг друге. Однако совместный быт вскрывает негативные стороны, начинаются проблемы, возникают взаимные претензии и обиды, и тогда любовь начинает уходить, а стремление общаться близится к нулю.