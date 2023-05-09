Сексолог: мужчины заводят любовниц, потому что их манит неизведанность

Всё-таки с годами у многих интимная жизнь перестает быть столь яркой и эмоциональной, как в начале брака. А после появления детей ситуация порой становится еще хуже.

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Основные причины появления любовниц у мужчин «Мосленте» назвала психолог и сексолог Татьяна Короткова. По словам специалиста, чаще всего мужчины ходят налево из-за желания разнообразить сексуальную жизнь и привнести что-то новое. Незнакомки привлекают их своей загадкой и неизвестностью.

Причём некоторых мужей такое поведение даже не напрягает — они уверены, что по природе они полигамны. Короткова добавила, что в начале отношений и брака супруги, как правило, не видят недостатков друг в друге — им интересно проводить вместе время и строить планы на будущее. А вот совместный быт романтики не добавляет.

Со временем взаимные претензии и обиды только копятся и любовь уходит. В результате супругу может не доставать прежнего понимания, внимания и разговоров. Поэтому мужчина начинает искать общения на стороне, там, где кто-то будет интересоваться его заслугами и делами.