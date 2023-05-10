5 правил паузы в отношениях

«Пауза в отношениях — период неопределенности и тревог, который не идет на пользу будущему пары. Проблемы не решаются, а просто удаляются из внимания. Если не получается договориться, то во время или вместо паузы будет эффективнее вместе с партнером сходить на совместную консультацию к психологу» , — пояснила она.