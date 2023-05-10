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5 правил паузы в отношениях

Пять правил паузы в отношениях назвала «Мосленте» клинический психолог, эксперт Института прикладной психологии в социальной сфере Анастасия Тимофеева. В первую очередь она порекомендовала определить цель временного расставания и подумать, что должно измениться в отношениях с партнером.

5 правил паузы в отношениях
© Мослента

Специалист также посоветовала рассмотреть альтернативы перерыву.

«Пауза в отношениях — период неопределенности и тревог, который не идет на пользу будущему пары. Проблемы не решаются, а просто удаляются из внимания. Если не получается договориться, то во время или вместо паузы будет эффективнее вместе с партнером сходить на совместную консультацию к психологу» , — пояснила она.

Психолог призвала в освободившееся время заняться саморазвитием и пересмотреть свои жизненные установки.

«Учитесь быть наедине с собой, создавать уютное и развивающее пространство. Если время паузы пойдет вам на пользу — у нее больше шансов стать спасательным кругом, а не водоворотом для отношений» , — заявила эксперт.

По мнению психолога, необходимо договориться с партнером о правилах поведения во время перерыва в отношениях. К примеру, нужно обговорить, можно ли общаться друг с другом, как часто это делать.

«Единственное, о чем не нужно договариваться, — это сроки паузы. Ожидание этой даты только добавляет дискомфорт» , — отметила Тимофеева.

После временного расставания лучше всего начать узнавать друг друга как бы заново, отметила Тимофеева.

«Сделайте по-другому то, что следовало сделать иначе в начале, и далее действуйте по-другому: разрешите прийти новым чувствам» , — сказала она.

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