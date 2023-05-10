Психолог перечислила неожиданные эрогенные зоны женщин

Психолог Иванова перечислила неожиданные эрогенные зоны женщин
Яна Иванова, психолог и член Ассоциации сексологов, рассказала о необычных эрогенных зонах у женщин. Об этом сообщает "Лента.ру".
Психолог отметила, что чувственная особенность женщин заключается в том, что в детстве им труднее исследовать гениталии. Поэтому удовольствие возникает в других зонах удовольствия.
Эксперт отметила, что существуют известные эрогенные зоны женщин: шея, грудь и область гениталий. Также неожиданными эрогенными зонами могут оказаться подмышечные впадины, обратная сторона колен и ребра.
Также Иванова пояснила, что с возрастом эрогенные зоны меняются. Это связано с женским гормональным фоном.
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