Психолог перечислила неожиданные эрогенные зоны женщин

Яна Иванова, психолог и член Ассоциации сексологов, рассказала о необычных эрогенных зонах у женщин. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Психолог отметила, что чувственная особенность женщин заключается в том, что в детстве им труднее исследовать гениталии. Поэтому удовольствие возникает в других зонах удовольствия.

Эксперт отметила, что существуют известные эрогенные зоны женщин: шея, грудь и область гениталий. Также неожиданными эрогенными зонами могут оказаться подмышечные впадины, обратная сторона колен и ребра.

Также Иванова пояснила, что с возрастом эрогенные зоны меняются. Это связано с женским гормональным фоном.