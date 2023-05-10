Назван возраст сексуального расцвета женщин

Пик сексуального расцвета женщины наступает к 30 годам, рассказала психолог Инесса Спинка. Этот возраст она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Многие путают понятия «половая активность» и «пик сексуальности», отметила психолог. В первом случае речь идет о биологической потребности, количестве актов, стремлении узнать свое тело и раскрыть собственный потенциал. Этот период обычно длится лет до 30. Как правило, к этому возрасту женщина обретает некий жизненный опыт, в том числе и сексуальный. У многих к этому моменту появляются дети.

Спинка добавила, что зачастую к 30 годам у женщины исчезают страхи, связанные с деторождением. У нее ребенок либо уже есть, а то и несколько, либо женщина уже принимает решение не становиться матерью. К тридцатилетию снимаются внутренние зажимы и ограничения, обычно появляется финансовая стабильность, — все это способствует тому, что женщина начинает чувствовать себя уверенно. Это напрямую влияет на ее уровень сексуальной раскрепощенности, уверила собеседница «Ленты.ру».

По словам психолога, в возрасте около 30 лет женщина начинает чаще испытывать оргазмы. Возможность расслабиться и получать удовольствие в постели напрямую зависит от психологической уверенности, этот факт является косвенным подтверждением наступления пика женской сексуальности.

Длится период расцвета женской сексуальности у каждой женщины разное время. У кого-то спад наблюдается, начиная с 35 лет, а кто-то ведет активную и разнообразную половую жизнь вплоть до перименопаузы, продолжила Спинка.