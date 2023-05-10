Как понять, что мужчина флиртует, а не просто вежлив с вами

Пытаемся раскусить хитрого поклонника.

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Женщине далеко не всегда удается понять, каковы намерения мужчины. Часто бывает, что приятный во всех отношениях мужчина просто открыл вам дверь, а вы весь день думаете о том, куда он пригласит вас на свидание, при этом мужчина о вас уже забыл, так как это был жест вежливости.

Мы решили немного помочь женщинам и расскажем, какие моменты подскажут, что он с вами флиртует, а не просто проявляет вежливость.

Он улыбается вам и не может остановиться

Конечно, улыбку тоже можно отнести к проявлениям вежливости, однако подождите. Если вы общаетесь с мужчиной и он улыбается вам даже тогда, когда вы не смотрите на него, это явный сигнал — к вам неравнодушны. Чаще всего так ведут себя мужчины, которые только с вами познакомились и восхищены вами. Им трудно удержаться.

Он постоянно смотрит на вас во время разговора

Увлеченный вами мужчина пытается поймать каждое ваше слово, а также не упускает момента рассмотреть вас. Помимо того, что он запоминает, что вы говорите, он успевает увидеть все, что ему в вас интересно. Если вы ненароком отвернетесь или сделаете вид, что не замечаете его, вы можете отметить, что он начинает смотреть на вас буквально в упор. Это уже нельзя назвать обычной вежливостью.

Он к вам прикасается

Мужчина, который хочет просто проявить свою джентльменскую натуру, не будет пытаться к вам прикоснуться и тем более задерживать руки на ваших открытых частях тела. А вот заинтересованный мужчина будет трогать вас, где только дотянется. Разумеется, он будет делать это максимально аккуратно, чтобы не напугать. Часто мужчина поправляет ваши волосы или делает вид, что убирает что-то с вашей одежды.

Он делает вам комплименты