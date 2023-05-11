Сексолог предупредила о вреде симуляции оргазма

«Но результат всегда один: супруга остается неудовлетворенной, внутри у нее чувство опустошения, в то время как мужчина живет с уверенностью, что в постели все хорошо. Нервное напряжение копится годами и выливается в претензии к мужу, причем нередко по другим поводам», — предупредила она.