Названы способы сделать интимную жизнь яркой

Для поддержания страсти в отношениях следует устраивать ролевые игры и прибегать к другим эротическим практикам, считает психолог Анна Жюсталь. Способы сделать интимную жизнь яркой она назвала «Ленте.ру».

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Чем более открыто пара может обсуждать свои желания и чувственные эмоции, тем крепче становятся отношения, уверяет психолог. Партнерство, по ее мнению, должно присутствовать и в сексе: не нужно быть эгоистом и только принимать любовь и страсть, ничего не давая взамен.

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Распространенной ошибкой пар, которая приводит к постепенному угасанию желания Жюсталь назвала смещение внимания с сексуальной жизни на бытовые проблемы и детей. Она объяснила, что так даже самые страстные любовники со временем превратятся в сожителей или просто друзей.

Собеседница «Ленты.ру» настаивает: страсть в отношениях можно и нужно сохранять на протяжении всей совместной жизни. Сделать это легче, если, например, устраивать романтические вечера.

«Выделяйте день или дни в течение недели, когда вы проводите время только вдвоем. Для этого можно найти общие увлечения, которые позволят вам чаще быть вместе», — предложила она.

Для поддержания крепких и страстных отношений нужно регулярно путешествовать вдвоем. В это время фокус внимания направлен друг на друга, что позволит открыто поговорить о чувствах, обсудить накопившиеся переживания, скорректировать отношения. После поездки, как правило, удается почувствовать, что понимать партнера стало легче, отметила психолог.

«Не помешают небольшие провокации. Легкий флирт с другими встряхнет вашего партнера и подогреет его желания», — дала совет психолог, но призвала знать при этом меру. Жюсталь также рекомендовала время от времени проводить время отдельно. Она считает, что полезно иногда оставлять партнера наедине с собой, предоставлять ему свободу и шанс выбора. «И он будет выбирать вас вновь и вновь», — уверяет она.