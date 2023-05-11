Ваши комментарии в постели, которые убьют его желание

Мужчина просто не сможет продолжить после такого.

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Не секрет, что мужчину обидеть куда проще, чем женщину, особенно в постели. Вы даже можете не иметь в виду ничего обидного, а партнер уже потеряет желание. Что же это за комментарии-убийцы влечения?

Мы собрали самые популярные.

«Давай заведем ребенка»

Если вы относительно давно в отношениях, возможно, вы уже успели обсудить этот вопрос ранее. И все же напоминать мужчине о расширении семье во время пика его возбуждения не стоит. В такой момент он сосредоточен на вашем теле и им движет вполне понятный инстинкт. Разговоры «о важно» убьют всю атмосферу, а возбудиться снова будет не так-то просто.

«Нам надо…»

Комментарий о том, что вам нужно сделать в ближайшее время также не слишком уместен в порыве сексуальной страсти. Даже если вы вспомнили о чем-то, что хотели спросить давно, отложите до момента, когда напряжение спадет и вы в принципе будете в более подходящем положении для разговоров. Как мужчине легко потерять настрой, так и вы будете долго возбуждаться снова, если такая ситуация повторяется, мужчина может начать сильно переживать из-за качества вашей сексуальной жизни.

«Может, тебе спортом заняться?»

Худший комментарий из всех. Если уж вы оказались с мужчиной в постели, значит, вы его принимаете в его форме и со всеми, так скажем, небольшими недостатками. Кроме того, постель — не самое лучшее место для обсуждения подобных вещей. Если уж вам хочется подбодрить любимого на занятия спортом, выберите менее уязвимую ситуацию.

«Выключи свет»