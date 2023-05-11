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Названы секреты высокой самооценки и счастья

Любовь и секс повышают самооценку человека и делают его более счастливым. Об этом «Ленте.ру» рассказали психолог Олег Моторин и уролог, сексолог Александр Лубенников.

Названы секреты высокой самооценки и счастья
© Lenta.ru

По словам Моторина — первый секрет высокой самооценки — выработка в достаточном количестве так называемого гормона счастья и любви окситоцина. Он выделяется как во время сексуальной активности, так и во время объятий.

Во время сексуального возбуждения и оргазма организм вырабатывает эндорфины, продолжил Моторин. Это естественные обезболивающие, вызывающие чувство эйфории. Также, по его словам, частый секс делает людей более привлекательными.

«Все перечисленные факторы улучшают психическое здоровье, делают всех людей более привлекательными — так что не стесняйтесь», — призвал Моторин.

Сексолог Александр Лубенников добавил: когда человек регулярно занимается сексом, у него реализуются убеждения «я могу», а также «я любим и желанный». Однако важно понимать, что поддержание самооценки на адекватном уровне через других людей рано или поздно чревато фиаско, предупредил врач. Необходимо поддерживать самооценку за счет собственных ресурсов.

Лубенников напомнил, что нужно обязательно повышать самооценку. Желательно заниматься саморазвитием, получать новые знания, навыки и впечатления. Чем выше интеллект и шире кругозор, тем больше человек уверен в себе, что также делает его привлекательнее для других людей.

«Учитесь создавать себе хорошее настроение, улыбаться и хвалить себя по любому поводу. От чувства вины нужно избавляться, это агрессия, направленная против себя. В процессе работы над повышением самовосприятия избавьте себя от общения с токсичными людьми, которые критикуют и обесценивают», — подытожил Лубенников.

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