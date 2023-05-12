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Раскрыты самые необычные свадебные предпочтения москвичей

Самые необычные свадебные предпочтения брачующихся москвичей раскрыла РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Она рассказала, что в столичных ЗАГСах за последние полгода побывало несколько пар в костюмах в стиле стимпанк и киберпанк.

Раскрыты самые необычные свадебные предпочтения москвичей
© Мослента

«За последние полгода были две пары, образы которых выполнены в стиле стимпанк — это направление в научной фантастике, вдохновленное паровыми машинами викторианской эпохи... Также недавно у нас во дворце была пара, которая выбрала образы персонажей вымышленной вселенной киберпанк 2077», — сообщила Уханева.

По словам начальника управления ЗАГС, в дворцах бракосочетаний и на выездных столичных площадках нередко проходят тематические церемонии байкеров. Кроме того, молодежь сейчас часто предпочитает узаконивать отношения в кедах и джинсах.

Изменились предпочтения москвичей и в формате церемонии. Столичные молодожены стали чаще заключать брак без гостей или приглашать только самых близких.

«Пары приходят только вдвоем с фотографом. Множества приглашенных, как раньше, по 50-70 гостей, можно сказать, уже практически нет», — поделилась Уханева.

Ранее Уханева назвала самые популярные имена новорожденных в первом квартале 2023 года в Москве. Выяснилось, что среди мальчиков имя Михаил потеснил по популярности имя Александр.

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