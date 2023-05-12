Как сделать первый шаг для романтичного знакомства в реальности

«Подойти на улице к вечно куда-то спешащему москвичу или москвичке - плохая затея, потому что это может быть расценено как нарушение личных границ и трата времени. Не нужно ассоциироваться с теми, кто хочет вам что-то «впарить» посреди улицы», - пояснил он.