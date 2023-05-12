Психолог рассказал, как сделать первый шаг для романтичного знакомства в реальности
Знакомиться с противоположным полом можно не только в Tinder, в реальности первым шагом может быть любой вопрос, подразумевающий положительный ответ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил преподаватель кафедры нейро- и патопсихологии взрослых Московского института психоанализа, клинический психолог Сергей Кумченко.
«Пусть контекст располагает дать положительный ответ. Например, можно задать какой-нибудь вопрос участнику кружка по лепке из глины по теме мастер-класса, предложить светскую беседу на тему совместно рассматриваемой картины в музее, попросить закурить приятного человека возле этого самого музея. Высока вероятность положительного ответа, потому что светские нормы допускают такое начало коммуникации, и вот вы уже сделали шаг, а вам ответили», - сказал Кумченко.
Он подчеркнул, что в реальности нужно помнить о своем внешнем виде и опрятности.
«Важно самому быть приятным человеком, важны чистоплотность, мимическая и голосовая расслабленность, здоровые запах и цвет лица. В случае проблем по данной теме их нужно честно признать и идти решать вместе со специалистом», - пояснил специалист.
Психолог также напомнил об уместности момента для знакомства.
«Подойти на улице к вечно куда-то спешащему москвичу или москвичке - плохая затея, потому что это может быть расценено как нарушение личных границ и трата времени. Не нужно ассоциироваться с теми, кто хочет вам что-то «впарить» посреди улицы», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что компания Match Group, владеющая сервисом Tinder, намерена полностью закрыть бизнес в России к 30 июня.