Почему с женщинами боятся знакомиться
Страхи часто побеждают даже самое сильное сексуальное влечение
Мужчины переживают из-за контактов с противоположным полом не меньше, чем женщины. Иногда страхи, которые он сам взращивает в себе, заставляют мужчину невероятно сомневаться в своих силах, когда нужно произвести впечатление на женщину, и знакомство может просто не состояться. Мы собрали топ причин, почему даже очень симпатичные мужчины могут обходить вас стороной.
Вы можете согласиться
Странно, но факт. Мужчину часто пугает не факт того, что вы согласились, сколько ваше согласие на знакомство. Многие мужчины настолько привыкли к отказам, особенно когда знакомство происходит на улице, что уже не готовы услышать положительный ответ от прекрасной незнакомки. Допустим, вы согласитесь на знакомство, а плана Б у мужчины и нет. Звонить вам? Страшно. Приглашать куда-то? Еще хуже. Психологи рекомендуют в ситуации, когда вы понимаете, что интерес обоюдный, проявлять инициативу и знакомиться с мужчиной самой — вы не поверите, насколько он будет счастлив.
Ему не хочется знакомиться. Совсем.
Мужчина может пожирать вас глазами, весь вечер держать вас в поле зрения, но так и не подойти. Иногда доходит и до прямого флирта, однако в конце вечера вы все же уходите одна. И нет, дело не в том, что вы ему не понравились. Просто не каждый мужчина готов напрягаться и рисковать своим комфортом, даже ради такой прекрасной женщины, как вы. Да, мужчины довольно ленивы, а отношения — это большой труд, как мы все знаем.
Мужчина не слишком уверен в себе
Бывает и так, что мужчина на публике ведет себя открыто и дружелюбно, при этом знакомство не завязывает. Часто такое происходит в общей компании, где вы или мужчина оказались не так давно. Вы интересны ему как женщина, однако какие-то внутренние ограничения не дают ему зайти дальше комплиментов. Чаще всего мы говорим о заниженной самооценке и отрицательном опыте в прошлом. Кроме того, мужчина может сомневаться, а потянет ли он вас, особенно если это суперэффектная женщина, у которой есть большой выбор поклонников. Бороться готов не каждый.