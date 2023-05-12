Почему лучше говорить неприятную правду, чем сглаживать углы

Лгать намного проще, чем говорить правду. Для правды нужно иметь мужество признаться, а для принятия реальности часто нужны силы, чтобы ее выдержать. "Рамблер" расскажет, почему лучше говорить правду в отношениях, чем сглаживать углы.

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Когда мы принимаем решение в конкретный момент, то действительно можем скрыть какую-то информацию, потому что она может повлечь за собой небезопасные для нас последствия, разговор приходится не к месту или вы пока не знаете, как сформулировать свою речь. Бывает и такое, когда вы можете кого-то обидеть, но никак не повлияете на разрешение ситуации, тогда тоже лучше промолчать.

Ложь имеет свойство становиться явью

Если говорить о лжи в целом, то она имеет свойство становиться явной со временем, а правда дает ощущение освобождения. Не нужно постоянно держать в голове выдуманные условия своей лжи. Поэтому психологи советуют выходить на диалог с партнером, даже если разговор предстоит неприятный, говорить важно в мягкой форме и пытаться решить проблему с максимальной продуктивностью.

Проблемы накапливаются

Человек, который привык сглаживать углы, часто скапливает в себе негатив. Впоследствии он может вырываться в виде вспышек необоснованного гнева или раздражения, направленного вовне. Если человек думает, что дело в нем, то скопленный негатив может обратиться аутоагрессией и заболеваниями. В любом случае проблемы имеют свойство накапливаться и лучше их вовремя разрешать.

Вы изолируете себя