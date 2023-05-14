7 поводов обратиться за помощью к семейному психологу

Многие люди чувствуют, что в семейной жизни что-то идет не так, но как в этом случае действовать бывает совершенно непонятно – разговоры не помогают, скапливается слишком много обид и партнеры дистанцируются друг от друга. Помочь найти общий язык может семейный психолог. "Рамблер" расскажет, какие причины чаще всего мотивируют семьи обращаться к психологам.

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Поход к семейному психологу никогда не бывает лишним. Обычно приятно так, что когда в семье все хорошо или терпимо к психологу ходят редко. Ходят тогда, когда один или оба супруга понимают, что брак их не устраивает или исчерпал себя, но боятся взять на себя ответственность за его разрыв. Однако порой лучше посетить его заранее для предотвращения будущих кризисов

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Угроза распада семьи

Чаще всего люди приходят для того, чтобы разобраться, почему брак становится все хуже и хуже, а так недалеко до развода. Причем это происходит как на первом году брака, так и после нескольких, а то и десятков лет прожитых вместе.

Измены и предательство

Бывает и такое, когда пиковая точка уже случилась и плохие отношения вылились в серьезный прецедент вроде измены или предательства. В этом случае необходимо идти в парную терапию, только если второй участник ситуации тоже хочет сохранить отношения. Так как иногда измена и предназначена для того, чтобы спровоцировать расставание.

Кто-то один всегда прав

Следующая причина, это желание одного супруга при помощи психолога обучить чему-то своего партнера. В таких случаях один из партнеров точно знает, как выглядит семья и не принимает каких-либо новшеств в свое видение. Таким образом, пытается изменить другого человек, чтобы тот вписался в его картину мира.

Стало скучн

Иногда пары приходят, потому, что стало очень скучно и неинтересно жить вместе. Энергии в таких парах нет, как и эмоций друг к другу, кроме безразличия. Такие случаи считаются одними из самых сложных с точки зрения сохранения брака, поэтому психологи часто шутят, что ссорящиеся пары — это еще не так плохо.

Партнер байкотирует жизнь

Следующий вариант причин, когда один из партнеров резко подымает бунт, начинает не соглашаться с действиями другого. Часто это выглядит так, один из партнеров в течение долгого времени ставит ценность семьи на первое место по отношению к личным целям. Потом этот человек устает, терпение заканчивается, и он начинает активно сопротивляться. Здесь часто проблема состоит в накопленных обидах, которые бывает трудно превозмочь.

Трудности связаны с детьми

Есть еще трудности связанные с детьми, когда растить ребенка становится тяжело (из-за переходного возраста, школы, болезни и прочее), и это отражается на семейной жизни в целом.

Утраты и кризисы