Двойные стандарты мешают строить здоровые отношения
Какое уж тут равноправие, если одному партнёру можно совершать какое-то действие, а в исполнении другого оно считается ужасным и неправильным? Это как раз и есть отношения, построенные на двойных стандартах, объяснила психолог Маргарита Алексеева.
Она рассказала, как раз и навсегда избавиться от влияния других людей на свою жизнь.
Психолог привела два примера двойных стандартов в отношениях.
Яркая ситуация, когда мужчина позволяет себе регулярно допоздна зависать с друзьями в баре или бане, не выходя на связь с партнёршей. При этом своей спутнице он строго-настрого запрещает такое поведение. Никакого равенства в таких отношениях нет, ведь мужчина в них явно действует с позиции выше женщины, отметила Алексеева.
Впрочем, такое поведение бывает не только со стороны мужчин. Например, многие всерьёз считают, что женщины могут проявлять эмоции как угодно, в том числе кричать и бить посуду. Объясняют это всегда тем, что женщины больше подвержены влиянию гормонов и вообще более эмоциональны. Зато если мужчина вдруг позволит себе заговорить с партнёршей на повышенных тонах, его тут же окрестят абьюзером.
А ведь само убеждение об отсутствии у мужчин ярких эмоций в корне неверно. Из-за него они начинают подавлять свои чувства, что вредно и для ментального, и для физического здоровья.
Психолог порекомендовала не смиряться с такими двойными стандартами, потому что залог здоровых романтических отношений — в равенстве партнёров. Если пара живёт по принципу «можно — нельзя», их чувства просто не смогут продвинуться на более глубокий уровень.
Как же сделать отношения равноправными?
Для начала «пострадавшей» стороне стоит определиться, что ему подходит, а что нет, не думая, что «все так живут, и я справлюсь». А потом чётко донести до партнёра, что вам не нравится и какие чувства вы при этом испытываете. Если договориться вдвоём не получается, можно пойти к психологу, сказала Алексеева «Мосленте».