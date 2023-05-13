Двойные стандарты мешают строить здоровые отношения

Какое уж тут равноправие, если одному партнёру можно совершать какое-то действие, а в исполнении другого оно считается ужасным и неправильным? Это как раз и есть отношения, построенные на двойных стандартах, объяснила психолог Маргарита Алексеева.

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Она рассказала, как раз и навсегда избавиться от влияния других людей на свою жизнь.

Психолог привела два примера двойных стандартов в отношениях.

Яркая ситуация, когда мужчина позволяет себе регулярно допоздна зависать с друзьями в баре или бане, не выходя на связь с партнёршей. При этом своей спутнице он строго-настрого запрещает такое поведение. Никакого равенства в таких отношениях нет, ведь мужчина в них явно действует с позиции выше женщины, отметила Алексеева.

Впрочем, такое поведение бывает не только со стороны мужчин. Например, многие всерьёз считают, что женщины могут проявлять эмоции как угодно, в том числе кричать и бить посуду. Объясняют это всегда тем, что женщины больше подвержены влиянию гормонов и вообще более эмоциональны. Зато если мужчина вдруг позволит себе заговорить с партнёршей на повышенных тонах, его тут же окрестят абьюзером.

А ведь само убеждение об отсутствии у мужчин ярких эмоций в корне неверно. Из-за него они начинают подавлять свои чувства, что вредно и для ментального, и для физического здоровья.

Психолог порекомендовала не смиряться с такими двойными стандартами, потому что залог здоровых романтических отношений — в равенстве партнёров. Если пара живёт по принципу «можно — нельзя», их чувства просто не смогут продвинуться на более глубокий уровень.

Как же сделать отношения равноправными?