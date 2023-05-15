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Сексолог перечислила характерные симптомы серьезных проблем в браке

О серьезных проблемах в браке говорит нежелание целоваться в губы, отсутствие секса и ряд других характерных симптомов, уверена британский сексолог Трэйси Кокс. Она перечислила их в авторской колонке для издания Daily Mail.

Сексолог перечислила характерные симптомы серьезных проблем в браке
© Lenta.ru

Кокс отметила, что отличающиеся темпераменты — одна из самых распространенных проблем в отношениях, но есть большая разница между несовпадением сексуальных потребностей и полным отсутствием желания заниматься сексом с партнером или даже прикасаться к нему.

Любящие друг друга люди не могут обходиться без тактильного контакта друг с другом, отметила сексолог. При этом поцелуи должны длиться шесть секунд и дольше, а половые контакты — быть регулярными.

Еще одним тревожным сигналом Кокс назвала неумение слышать друг друга и договариваться в конфликтных ситуациях.

По ее словам, уход от взаимодействия с партнером называется обструкцией. Люди склонны отстраняться друг от друга, если чувствуют себя настолько взволнованными и переполненными эмоциями, что неспособны реагировать рационально. Однако если человек спокойно обсуждает только бытовые вопросы и всегда замыкается в себе во время ссор и попыток решить проблему, это значит, что он возводит внутреннюю стену между собой и партнером.

Тотальное несогласие в вопросах воспитания детей и нежелание разделять обязанности по дому, по мнению Кокс, также указывают на проблемы. Если супруги не готовы договариваться и действовать как единая команда, это в конце концов может привести к расставанию.

Кокс советует партнерам насторожиться, если они проводят все свободное время порознь, перестали делиться друг с другом горестями и радостями и забыли, когда в последний раз вместе смеялись над чем-то.

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