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Назван способ отвлечься от хандры перед началом рабочей недели

Заниматься сексом утром в понедельник полезно, чтобы отвлечься от хандры перед началом рабочей недели, уверяет секс-гуру Джеймс Тейлор. О способе получить хорошее настроение перед трудовыми буднями рассказало издание HuffPost.

Назван способ отвлечься от хандры перед началом рабочей недели
© Lenta.ru

Соцопросы показывают, что около 10 процентов жителей Великобритании предпочитают заниматься сексом в понедельник, причем почти половина из них (42 процента) выбирают утро для интимной близости.

Тейлор назвал секс перед работой хорошим способом отвлечься от понедельничной хандры. По его словам, после занятий сексом люди начинают неделю в отличном настроении.

Социолог и сексолог Сара Мелансон добавила, что прервать монотонное течение будней помогают занятия сексом по средам.

Каждый четвертый британец предпочитает заниматься сексом в пятницу. Специалисты объясняют это тем, что пятничный секс может быть особенно приятным, поскольку этот день предшествует выходным, и люди обычно максимально расслаблены.

Стремление отдаваться интимным утехам по субботам (27 процентов опрошенных) и воскресеньям (15 процентов) специалисты объяснили наличием большего количества времени для экспериментов.

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