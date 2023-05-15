Психолог дал совет, как быстро помириться после ссоры
Любой семейный конфликт можно быстро разрешить, если хотя бы одна из сторон примет равнозначность вины каждого в ссоре. Каким должен быть первый шаг и кто его должен сделать, рассказал «ФедералПресс» клинический психолог Иван Карнаух.
«Семейные конфликты лучше не затягивать, ведь оба супруга отлично знают, что мир обязательно наступит. Просто тому, кто быстрее остынет, важно сделать первый шаг», – сказал эксперт.
Главная проблема всегда в том, что очень сложно начать разговор. Поэтому один из супругов может написать другому в мессенджере любой ничего незначащий вопрос, на который сторона готова дать ответ. После такого немого диалога будет намного проще начать переговоры, заверил Карнаух.
Также можно пригласить в гости хороших друзей, при которых супругам придется общаться друг с другом. После ухода гостей помириться получится быстрее, поскольку диалог уже завязался.
«Помните, что затяжные конфликты часто приводят к распаду семьи. Берегите семью – это ваша крепость, которая спасает от всех невзгод», – призвал психолог.