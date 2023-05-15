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Психолог дал совет, как быстро помириться после ссоры

Любой семейный конфликт можно быстро разрешить, если хотя бы одна из сторон примет равнозначность вины каждого в ссоре. Каким должен быть первый шаг и кто его должен сделать, рассказал «ФедералПресс» клинический психолог Иван Карнаух.

Психолог дал совет, как быстро помириться после ссоры
© РИА "ФедералПресс"

«Семейные конфликты лучше не затягивать, ведь оба супруга отлично знают, что мир обязательно наступит. Просто тому, кто быстрее остынет, важно сделать первый шаг», – сказал эксперт.

Главная проблема всегда в том, что очень сложно начать разговор. Поэтому один из супругов может написать другому в мессенджере любой ничего незначащий вопрос, на который сторона готова дать ответ. После такого немого диалога будет намного проще начать переговоры, заверил Карнаух.

Также можно пригласить в гости хороших друзей, при которых супругам придется общаться друг с другом. После ухода гостей помириться получится быстрее, поскольку диалог уже завязался.

«Помните, что затяжные конфликты часто приводят к распаду семьи. Берегите семью – это ваша крепость, которая спасает от всех невзгод», – призвал психолог.

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