Врач перечислила риски при оральном сексе

Представление о том, что оральный секс абсолютно безопасен, неверно, сообщила врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Ольга Грязнова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила связанные с ним риски.

Риски орального секса

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Дело в том, что слизистая полости рта может быть поражена различными инфекционными агентами, в том числе возбудителями инфекций, передающихся половым путем, пояснила специалист. По ее словам, при оральном сексе возможно заражение такими инфекциями, как сифилис, гонорея, вирус герпеса, вирус папилломы человека, хламидиоз и многими другими, в том числе гепатитами и ВИЧ при определенных условиях: наличие ранок, трещинок, семяизвержение в ротовою полость.

«Оральные ласки — это тот же сексуальный контакт, во время которого партнеры могут обмениваться своими биологическими жидкостями», — обратила внимание Грязнова.

Кроме того, при оральном сексе возможен контакт выделений из половых органов непосредственно со слизистой глаза, отметила врач, что несет опасность заражения органов зрения.

Меры профилактики

«Конечно, если половой партнер утверждает, что у него есть инфекция, передающаяся половым путем, но это касается только половых органов, не надо этому верить», — предупредила специалист.

Врач посоветовала внимательно относится к выбору полового партнера. «Если у него есть какие-нибудь язвочки, воспалительные высыпания, например, на губах типа герпеса или гнойничков, ранки, орального секса лучше избегать», — уточнила она. С постоянным партнером такие риски минимальны при условии его верности.

Также не рекомендуется практиковать оральный секс во время менструаций и переходить к вагинальному сексу сразу после орального.

«Это несет риски занесения различных бактерий и микробов из ротовой полости, а во рту их достаточно». Как вариант, сначала оральный секс, потом обработка наружных половых органов и после вагинальный. То же самое касается анального секса», — пояснила Грязнова.