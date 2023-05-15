4 позы, в которых женщине сложно не получить оргазм
Попробуйте их все!
Далеко не каждая удобная поза гарантирует оргазм, и чаще всего страдают от этого именно женщины. Мы посоветовались с сексологом, чтобы выяснить, в каких позах оргазм вам обеспечен. Сохраняйте в закладки!
Хороший вид сзади
Отличная поза, если вы все еще стесняетесь своего нового партнера и получить оргазм не так уж просто. Вы ложитесь на живот лицом в подушку, а мужчина становится сзади и приподнимает ваши бедра. Поза чем-то напоминает doggy style, однако вы не мучаете свои колени, а полностью расслабляетесь, доверяя всю работу мужчине.
Перевертыш
Поза, очень похожая на предыдущую, но теперь вы лежите лицом к мужчине. В такой позиции мужчина достает до самой чувствительной точки во влагалище — передней стенки, стимуляции которой и ускоряет приближение пика вашего наслаждения. Кроме того, мужчина, да и вы сами, можете стимулировать клитор в процессе, еще быстрее приближая разрядку.
Все в душ!
Мы уже не раз предупреждали, что секс в душе должен быть максимально безопасным для каждого из партнеров, поэтому обязательно соблюдайте все правила, если страсть захватила вас под струями воды. Лучшая поза для секса в душе — мужчина становится сзади, женщина же при этом опирается на стену. Главное, чтобы у вас была опора. В такой позе мужчине открыт доступ к вашему телу, а дополнительная стимуляция еще никому не помешала.
Оральные ласки
Если сил и возможности для полноценного секса нет, но желание захватило вас обоих, оральные ласки могут стать отличным решением. Найдите укромный уголок, где вы можете занять удобную позу, а мужчина сможет расположиться между ваших ног. Конечно, далеко не каждый представитель сильного пола мастер в оральных ласках, но этот момент решается постоянной практикой и вашими направлениями его по нужному вам пути.