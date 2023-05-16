Названа психологическая причина низкого либидо

Отказ от секса с партнером, который многие списывают на низкое либидо, в большинстве случаев обусловлен психологическими проблемами, считает сексолог Дайан Глейм. В авторской колонке для Psychology Today она назвала главные причины, по которым секс исчезает из семейной жизни.

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По словам Глейм, снижение сексуальной активности неизбежно происходит во всех парах, которые долгое время живут вместе. Плохо влияет на страсть между супругами не только привычка, объяснила сексолог, но также ежедневный стресс из-за различных обязательств: быт, дети, работа, ипотека, забота о родителях и так далее.

По словам Глейм, у пар с сексуальными проблемами есть еще один общий признак — это привычка одного или обоих партнеров избегать интимной близости.

«Внешне, кажется, что они избегают секса. Но я бы сказала, что они избегают чего-то внутри себя, своих эмоций. Как только они осознают, что именно заставляет их отказываться, они быстро понимают логику своего поведения и партнера», — сказала сексолог.