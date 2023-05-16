Названа идеальная поза для ленивого секса

Партнерам, предпочитающим поддерживать во время секса зрительный контакт, стоит попробовать позу лотоса, посоветовала клинический сексолог Несс Купер. О преимуществах этой позиции специалистка рассказала изданию Woman and Home.

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По словам Купер, поза лотоса получила свое название благодаря схожей позиции ног при выполнении одноименной асаны в йоге. Чтобы принять эту позу, мужчина должен сесть, скрестив ноги, а женщина садится сверху, обхватив его ногами. Таким образом, поза лотоса похожа на позу наездницы или обратной наездницы, говорит Купер, за исключением того, что мужчина сидит и прижимает к себе партнершу, а не лежит.

Купер назвала позу лотоса идеальной для ленивого, но чувственного секса, поскольку при ее выполнении партнеры испытывают тесную связь при минимальной физической нагрузке. Мужчина руками поддерживает спину и бедра женщина, тем самым уменьшая напряжение на ее мышцы.

«Вы можете смотреть друг другу в глаза во время секса. Это поможет сделать его более интимным и повысить уровень гормонов хорошего самочувствия», — отметила сексолог.