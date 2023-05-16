Мужчине с недовольной долгим сексом женой дали совет

За советом к специалисту обратился мужчина, которому нужно от 20 до 30 минут, чтобы достичь оргазма. При этом его жене хватает всего пяти минут, и она недовольна тем, что он тянет. «Она утверждает, что я тешу свое мужское эго и хвастаю, как долго могу продержаться, а не наслаждаюсь сексом. Поэтому мы все меньше занимаемся любовью», — пожаловался он. Кроме того, добавил автор письма, жена подозревает, что на самом деле не привлекает его, хотя это не так.