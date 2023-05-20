Почему, чем дороже свадьба, тем выше вероятность развода

Огромное количество девушек по всему миру с юных лет мечтают о роскошной свадьбе: с шикарным платьем, невероятной локацией, превосходной едой и живой музыкой.

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В погоне за мечтой некоторые пары даже берут кредит на свадьбу, который затем выплачивают годами. Однако сумма, вложенная в организацию свадьбы, к несчастью многих, непропорциональна уровню счастья в браке.

Напротив, специалисты установили, что, чем дороже торжество, тем выше вероятность развода. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Профессора экономики Эндрю Фрэнсис Тан и Хьюго Миалон проанализировали данные о 3 000 свадеб в США и пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что продолжительность брака обратно пропорциональна расходам на церемонию.

Так, специалисты выяснили: вероятность развода у тех, чья свадьба обошлась в 20 тысяч долларов, выше в 1,6 раз, по сравнению с парами, свадебный бюджет которых не превысил тысячи долларов.

Оказалось, что стоимость обручальных колец также играет роль. Эксперты установили: пары, приобретавшие кольца с бриллиантами, распадались в 1,3 раза чаще тех, кто выбирал лаконичные модели без камней.