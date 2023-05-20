Почему, чем дороже свадьба, тем выше вероятность развода
Огромное количество девушек по всему миру с юных лет мечтают о роскошной свадьбе: с шикарным платьем, невероятной локацией, превосходной едой и живой музыкой.
В погоне за мечтой некоторые пары даже берут кредит на свадьбу, который затем выплачивают годами. Однако сумма, вложенная в организацию свадьбы, к несчастью многих, непропорциональна уровню счастья в браке.
Напротив, специалисты установили, что, чем дороже торжество, тем выше вероятность развода. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Профессора экономики Эндрю Фрэнсис Тан и Хьюго Миалон проанализировали данные о 3 000 свадеб в США и пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что продолжительность брака обратно пропорциональна расходам на церемонию.
Так, специалисты выяснили: вероятность развода у тех, чья свадьба обошлась в 20 тысяч долларов, выше в 1,6 раз, по сравнению с парами, свадебный бюджет которых не превысил тысячи долларов.
Оказалось, что стоимость обручальных колец также играет роль. Эксперты установили: пары, приобретавшие кольца с бриллиантами, распадались в 1,3 раза чаще тех, кто выбирал лаконичные модели без камней.
В заключение своей работы специалисты призвали молодоженов не тратить излишне крупные суммы на организацию торжества, а вкладывать те же деньги во что-то более практичное – например, в недвижимость.