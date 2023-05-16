Мужчина развелся с женой и украл 800 тысяч рублей у детей

Мужчина разошелся с женой и украл почти 800 тысяч рублей, которые принадлежали его детям, чтобы купить новый дом. Об этом его жена рассказала на американском портале BabyCenter.

Женщина утверждает, что около пяти лет назад открыла с бывшим мужем накопительные счета, чтобы обеспечить хорошее образование своим детям в будущем. Супруги ежемесячно клали по 50 фунтов стерлингов (4,9 тысячи рублей) на каждый из счетов, а родители женщины вносили по несколько сотен фунтов каждое Рождество. По словам пользовательницы, счета принадлежали мужчине, так как на момент их открытия в его банке были самые выгодные условия. Мужчина контролировал финансы, поэтому жена не знала точной суммы, находившейся на накопительных счетах. Однако, по ее расчетам, сумма составляла около 11 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей).

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В 2022 году супруги развелись. Дом, в котором жила семья, достался жене и детям, и она дала бывшему мужу деньги на покупку нового дома. Хотя все финансовые проблемы были улажены, вскоре родители пользовательницы заявили, что хотят, чтобы она руководила счетами детей. Для этого было необходимо создать два новых накопительных счета и получить от мужчины всю сумму, накопленную родственниками за несколько лет. «Сначала бывший муж сопротивлялся, говорил, что это выглядит так, будто я не доверяю ему. Потом он согласился отправить их мне, но деньги так и не пришли. За последние полгода я спрашивала об этом четыре раза, на что он постоянно отвечал, что скоро их пришлет», — рассказывает пользовательница.

Когда женщина в пятый раз попросила мужчину прислать ей деньги, выяснилось, что тот снял восемь тысяч фунтов стерлингов (795 тысяч рублей) и использовал их для взноса за дом, чтобы получить более выгодную процентную ставку по ипотеке. «Я так зла на него. Это не его деньги! Он говорит, что позаботится о том, чтобы ему вернули деньги обратно... через 20 лет!» — говорит пользовательница. Женщина сказала бывшему мужу, что он должен вернуть полную сумму каждого из счетов с процентами к тому времени, как каждому из детей исполнится 17 лет.

Пользователи портала поддержали женщину и заявили, что возмущены поступком ее бывшего мужа. «Это совсем не нормально. Я бы рассвирепела», — пишет один человек в комментариях. «Я сомневаюсь, что вы когда-нибудь увидите эти деньги снова. Я считаю, вы ведете себя неразумно. Я бы уже сейчас потребовал эти деньги назад. Какой мерзкий человек, крадущий у собственных детей!» — утверждает другой.