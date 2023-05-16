Дело не в тебе: что на самом деле толкает людей на измены
Измены — это очень заряженная тема, которую в обществе принято рассматривать однобоко. Кто-то плохой, нашел себе другого партнера на стороне и совершил предательство. Но что стоит за этим поступком?
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, почему в принципе люди изменяют, и какие причины толкают их на этот шаг. Спойлер: далеко не всегда проблема сосредоточена в партнере.
Мы затронули типологию измен и разобрали все возможные варианты событий вместе с Леной Третьяковой — психологом и сексологом. К слову, она убеждена, что часто измена — это не конец отношений.
Таймкоды:
3.30 — «Измены возникают, когда все плохо» — это миф
5.18 — Мужчины чаще изменяют — это миф
9.00 — Почему чужую интрижку пережить проще, чем чужую влюбленность
11.30 — Что такое измена вообще
12.27 — Духовная измена
18.00 — Лучшая подруга, которая бесит
19.25 — Раскрываем историю Лениных мужей
23.13 — Типология измен Скота Вулли
25.22 — Изменяю, потому что могу реализовать свою секс-потребность
27.30 — Измена как протест
30.10 — Измена — это счастье для изменяющего
32.48 — Побег от стрессов в жизни, чем не причина
33.13 — Внутренняя тревога — это причина измены
34.26 — Изменяю, потому что ищу одобрения
36.20 — Измена властного игрока
37.48 — Инфантильная измена
41.00 — Почему с любовницами интересно
44.30 — Женщины больше склонны к эмоциональной измене
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова