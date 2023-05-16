Дело не в тебе: что на самом деле толкает людей на измены

Измены — это очень заряженная тема, которую в обществе принято рассматривать однобоко. Кто-то плохой, нашел себе другого партнера на стороне и совершил предательство. Но что стоит за этим поступком?

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В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, почему в принципе люди изменяют, и какие причины толкают их на этот шаг. Спойлер: далеко не всегда проблема сосредоточена в партнере.

Мы затронули типологию измен и разобрали все возможные варианты событий вместе с Леной Третьяковой — психологом и сексологом. К слову, она убеждена, что часто измена — это не конец отношений.

Таймкоды:

3.30 — «Измены возникают, когда все плохо» — это миф

5.18 — Мужчины чаще изменяют — это миф

9.00 — Почему чужую интрижку пережить проще, чем чужую влюбленность

11.30 — Что такое измена вообще

12.27 — Духовная измена

18.00 — Лучшая подруга, которая бесит

19.25 — Раскрываем историю Лениных мужей

23.13 — Типология измен Скота Вулли

25.22 — Изменяю, потому что могу реализовать свою секс-потребность

27.30 — Измена как протест

30.10 — Измена — это счастье для изменяющего

32.48 — Побег от стрессов в жизни, чем не причина

33.13 — Внутренняя тревога — это причина измены

34.26 — Изменяю, потому что ищу одобрения

36.20 — Измена властного игрока

37.48 — Инфантильная измена

41.00 — Почему с любовницами интересно

44.30 — Женщины больше склонны к эмоциональной измене

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий