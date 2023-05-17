Названа причина отказа мужчины от интимной близости с женой

«Как будто он теперь видит во мне только мать, а не любовницу. Я надевала сексуальное белье, готовила его любимые блюда и посылала непристойные сообщения. Ничего не работает. Я даже похудела. Сейчас я стройнее, чем была до беременности, но я ему все равно не нравлюсь», — пожаловалась женщина.