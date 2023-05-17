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Названа настоящая причина отказа мужчины от интимной близости с женой

Колумнистка Дейдре Сандерс считает, что мужчины редко избегают секса с женой из-за утраты влечения к ней. Настоящую причину отказа от интимной близости она назвала в авторской колонке для The Sun, отвечая на вопрос читательницы.

Названа причина отказа мужчины от интимной близости с женой
© Lenta.ru

За советом к Сандерс обратилась 34-летняя женщина, которая вместе с мужем воспитывает сыновей двух и четырех лет. По ее словам, с момента появления детей муж утратил к ней сексуальный интерес и почти перестал общаться.

«Как будто он теперь видит во мне только мать, а не любовницу. Я надевала сексуальное белье, готовила его любимые блюда и посылала непристойные сообщения. Ничего не работает. Я даже похудела. Сейчас я стройнее, чем была до беременности, но я ему все равно не нравлюсь», — пожаловалась женщина.

Дейдре Сандерс посоветовала читательнице не принимать поведение мужа на свой счет. По ее мнению, мужчины крайне редко отказываются от секса из-за того, что считают жену непривлекательной. Как правило, они поступают подобным образом, когда чувствуют себя несчастными или страдают от депрессии. В этом случае не помогут ни сексуальное белье, ни страстные сообщения.

«Не пытайтесь соблазнить его, поскольку это оказывает на него давление и, возможно, усугубляет его состояние. Вместо этого попробуйте поговорить с ним, — посоветовала Сандерс. — Спросите, счастлив ли он, можете ли вы помочь ему. Расскажите о своих чувствах и переживаниях».

При необходимости, по словам колумнистки, следует обратиться за помощью к специалисту.

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