Названа неожиданная причина супружеской неверности

Одна из причин, которая толкает людей на супружескую неверность, — это низкая самооценка и потребность доказать свою привлекательность, считает клинический психолог Карли Клэни. Такой неожиданный мотив она назвала изданию The List.

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По мнению психолога, заводя интрижку на стороне, люди доказывают себе, что они интересны противоположенному полу. Этот способ повышения самооценки чаще используют женщины, оправдывающие измену тем, что их не ценит постоянный партнер.

Психолог добавила, что измена, каким бы ни был ее мотив, в большинстве случаев свидетельствует о скором завершении отношений.

«Некоторые люди обманывают, потому что боятся одиночества и изоляции, и они хотят найти запасной вариант, прежде чем прекращать текущие отношения», — объяснила Клэни.