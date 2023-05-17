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Названа неожиданная причина супружеской неверности

Одна из причин, которая толкает людей на супружескую неверность, — это низкая самооценка и потребность доказать свою привлекательность, считает клинический психолог Карли Клэни. Такой неожиданный мотив она назвала изданию The List.

Названа неожиданная причина супружеской неверности
© Lenta.ru

По мнению психолога, заводя интрижку на стороне, люди доказывают себе, что они интересны противоположенному полу. Этот способ повышения самооценки чаще используют женщины, оправдывающие измену тем, что их не ценит постоянный партнер.

Психолог добавила, что измена, каким бы ни был ее мотив, в большинстве случаев свидетельствует о скором завершении отношений.

«Некоторые люди обманывают, потому что боятся одиночества и изоляции, и они хотят найти запасной вариант, прежде чем прекращать текущие отношения», — объяснила Клэни.

По ее словам, иногда измена может быть актом отчаяния, когда супруг не хочет обижать и расстраивать партнера, но уже влюблен в другого человека.

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