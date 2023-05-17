Советы в постели, после которых этот секс станет последним

Мужчины этого просто не терпят.

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Все мы знаем, что мужчины очень резко реагируют не только на критику своей сексуальности, но даже на простые советы.

Мы посоветовались с психологом и готовы рассказать, о чем не стоит говорить с любимым в постели, когда сексуальное напряжение на пике. В противном случае этот секс станет последним в вашей паре.

«А помнишь, как тот актер…»

Многие пары практикуют совместный просмотр фильмов для взрослых, и этот факт может как положительно, так и крайне отрицательно сказаться на вашей сексуальной жизни. Основные проблемы возникают в том случае, если кому-то из вас, чаще всего женщине, захочется поставить своему мужчине в пример актера из фильма для взрослых. Напомним, что мужчины не терпят никаких сравнений и особенно остро реагируют на советы следовать чужому примеру. Поэтому, если не хотите, чтобы мужчина избегал секса с вами, стоит держать себя в руках и переставить ставить в пример даже абстрактных актеров категории XXL.

«Почему так быстро? Тебе бы…»

Советы из разряда «Как задержать эякуляцию» и т. п. страшно раздражают мужчин. Каждый представитель сильного пола уверен, что он — лучший любовник, который прекрасно владеет искусством соблазнения и хорошо понимает свои потребности, а также знает, как доставить удовольствие женщине. Если вы начнете его учить, как правильно получать оргазм, вы получите страшного врага в мужском лице. О повторном сексе и говорить не стоит.

«Мне такое на надо. Хочу вот так!»