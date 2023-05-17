Советы в постели, после которых этот секс станет последним

Советы мужчине в постели, после которых этот секс станет последним
Мужчины этого просто не терпят.
Все мы знаем, что мужчины очень резко реагируют не только на критику своей сексуальности, но даже на простые советы.
Мы посоветовались с психологом и готовы рассказать, о чем не стоит говорить с любимым в постели, когда сексуальное напряжение на пике. В противном случае этот секс станет последним в вашей паре.
«А помнишь, как тот актер…»
Многие пары практикуют совместный просмотр фильмов для взрослых, и этот факт может как положительно, так и крайне отрицательно сказаться на вашей сексуальной жизни. Основные проблемы возникают в том случае, если кому-то из вас, чаще всего женщине, захочется поставить своему мужчине в пример актера из фильма для взрослых. Напомним, что мужчины не терпят никаких сравнений и особенно остро реагируют на советы следовать чужому примеру. Поэтому, если не хотите, чтобы мужчина избегал секса с вами, стоит держать себя в руках и переставить ставить в пример даже абстрактных актеров категории XXL.
«Почему так быстро? Тебе бы…»
Советы из разряда «Как задержать эякуляцию» и т. п. страшно раздражают мужчин. Каждый представитель сильного пола уверен, что он — лучший любовник, который прекрасно владеет искусством соблазнения и хорошо понимает свои потребности, а также знает, как доставить удовольствие женщине. Если вы начнете его учить, как правильно получать оргазм, вы получите страшного врага в мужском лице. О повторном сексе и говорить не стоит.
«Мне такое на надо. Хочу вот так!»
Отстаивать границы и давать партнеру понять, что вам нравится в постели, необходимо, и все же стоит быть аккуратнее, если вы уж зашел такой разговор. Возмущение в резкой форме просто убьет все желание, мужчина если не окажется обескуражен, то разозлится и все настроение будет испорчено. Старайтесь говорить от первого лица и ни в коем случае не критикуйте его идеи. Лучше всего сказать что-то вроде: «Давай лучше вот так».