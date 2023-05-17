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Психолог Карли Клэни назвала главную причину женских измен

Одна из неочевидных причин, которая толкает женщину на супружескую неверность, это низкая самооценка, заявила американский клинический психолог Карли Клэни.

Психолог назвала главную причину женских измен
© Слово и Дело

По ее словам, у таких женщин есть потребность доказать свою привлекательность посредством романа на стороне. Обычно представительницы слабого пола оправдывают измену тем, что их не ценит постоянный партнер, отметила специалист в беседе с изданием The List.

При этом измена вне зависимости от мотива обычно свидетельствует о скором разрыве. Многие люди обманывают, потому что боятся одиночества. Они хотят найти запасной вариант еще до того, как прекратить текущие отношения, резюмировала медик.

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