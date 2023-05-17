Психолог назвала главную причину женских измен

Одна из неочевидных причин, которая толкает женщину на супружескую неверность, это низкая самооценка, заявила американский клинический психолог Карли Клэни.

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По ее словам, у таких женщин есть потребность доказать свою привлекательность посредством романа на стороне. Обычно представительницы слабого пола оправдывают измену тем, что их не ценит постоянный партнер, отметила специалист в беседе с изданием The List.