Почему человеку сложно простить измену

Измена в большинстве случаев становится серьезной эмоциональной травмой для человека. Есть минимум пять причин, почему он не может простить своему партнеру стороннюю сексуальную связь. Подробнее о проблеме в беседе с «ФедералПресс» рассказал сексолог, семейный психолог Екатерина Иванова.

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«Измена разрушает доверие между партнерами, что сильно влияет на отношения. Потеря доверия может заставить человека чувствовать себя поверженным и изолированным, а также ощущать страх, что все, что было раньше, было ненастоящим. Это первая причина», – пояснила специалист.

Вторая причина – ущерб для самооценки. Связь партнера с другим может значительно ударить по самовосприятию, особенно в случае, когда человек считает, что он не был достаточно хорошим в отношениях, и именно это стало причиной измены.

Проблема обычно выражается в чувстве стыда, недостаточности или неполноценности. После измены многие люди чувствуют боль и разочарование, которые могут остаться на долгое время.

Ощущение потери и понимание, что отношения больше не такие, как прежде, трудны для сердца и души, отметила Иванова.

В-четвертых, человек зачастую испытывает страх, что предательство может повториться. Это не позволяет ему полностью открываться, и он испытывает постоянное телесное и эмоциональное напряжение. Такое состояние в дальнейшем может привести к проблемам со здоровьем.

Пятая причина – отвращение к своему партнеру в сексуальном плане. Воспоминания о произошедшем негативно влияют на либидо и приводят к сексуальным расстройствам.