Перечислены необычные способы намекнуть партнеру на желание заняться сексом
Мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, какие необычные способы придумывали, чтобы намекнуть партнеру на желание заняться сексом. Свои оригинальные находки они перечислили в разделе AskReddit.
Один из пользователей предложил парам намекать друг другу на потребность в сексе сигналом фонарика.
У нас с супругой есть фонарик, который мы называем сигналом Бэтмена. Мы оба на удаленке, часто участвуем в онлайн-совещаниях и так даем друг другу знать, что после работы прыгнем в постель, — Not_a_werecat, пользователь Reddit.
Еще одна пользовательница призналась, что с помощью онлайн-календаря создает для партнера забавные уведомления.
Я приглашаю партнера на мероприятия с помощью календаря и называю их как-нибудь смешно: «Вымачивание кукурузы» или «Отбивание пирожного». Он получает это уведомление на телефон, а за 10 минут до события — на почту, — EmmyTheSweet, пользовательница Reddit.
Многие предлагают оригинальные варианты фраз, с которыми можно подойти к партнеру.
Подхожу к ней и с роскошным британским акцентом говорю: «Простите. Сегодня чудовищно жарко и душно, и моему ныряльщику нужно освежиться в вашем бассейне любви. Не возражаете?», — TheCoopX, пользователь Reddit.
«Твое тело на 60 процентов состоит из воды, и папочка хочет пить», — Expert_Seesaw7889, пользователь Reddit.