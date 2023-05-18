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Врач дала советы для улучшения интимной жизни после родов

Американский врач акушер-гинеколог Стейси Тануйе дала женщинам совет, как безопасно вернуться к сексуальной жизни после родов. Ее мнение приводит издание Insider.

Врач дала советы для улучшения интимной жизни после родов
© Lenta.ru

По мнению специалистки, оптимальный срок сексуального воздержания после рождения ребенка составляет шесть недель. Однако не следует думать, что по истечении этого срока интимная жизнь будет такой же, как до беременности, предупредила врач. По ее словам, для полного восстановления организму женщины требуется примерно год.

Тануйе предупредила, что в первые месяцы после родов многие женщины жалуются на сухость влагалища. По словам гинеколога, снижение количества естественной вагинальной смазки происходит по причине гормональных изменений в организме, связанных с беременностью, кормлением и повышенным уровнем стресса из-за ухода за ребенком. Врач посоветовала при появлении подобного симптома использовать лубрикант для улучшения сексуальной жизни.

Кроме того, Тануйе рекомендовала после рождения ребенка заняться укреплением и восстановлением мышц тазового дна. В этом, по ее словам, помогут физиотерапевты, которые подскажут подходящие упражнения, дыхательные техники и массаж.

Если тревожные симптомы доставляют женщине дискомфорт дольше 12 месяцев, Тануйе посоветовала обратиться к врачу. Также, по ее словам, не следует откладывать визит к гинекологу, если во время секса в любой период после родов появляются выделения с кровью. Такой симптом может быть признаком различных заболеваний.

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