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Звезды "Дома-2" Саша Артемова и Евгений Кузин официально развелись спустя три года после расставания

Звезда телепроекта "Дом-2" Саша Артемова в Instagram объяснила, почему официально развелась с Евгением Кузиным только спустя три года после разрыва. "Развод начался с препятствия — наш судебный участок перенесли в другой район! В итоге я одна поехала в другой конец города на подачу заявления. Почему так долго не подавала на развод? Потому что мне было лень идти и заморачиваться документами. Евгению точно не хотелось этого делать", - пояснила Артемова. Она уточнила, что после разрыва они с экс-возлюбленным жили раздельно и связывал их только общий ребенок. Артемова заверила, что разошлась с Кузиным на мирной ноте, сейчас они поддерживают общение и воспитывают ребенка. Девушка подчеркнула, что желает для бывшего мужа только самого лучшего. "Мы всегда будем рядом друг с другом, так как у нас растет прекрасная дочь. И я люблю Женю как отца ребенка, как родственника! Развестись достойно — это целое искусство", - резюмировала Артемова. Ранее звезда "Дома-2" Африкантова рассказала о побоях от бывшего мужа Капаклы.

Звезды "Дома-2" Саша Артемова и Евгений Кузин официально развелись спустя три года после расставания
© Газета.Ru
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