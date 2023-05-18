Названы признаки поведения разлюбивших партнера людей

«Все отношения проходят через взлеты и падения. Однако если вы замечаете тревожные признаки, это означает, что вам нужно поговорить. Слишком часто пары игнорируют проблемы, надеясь, что они исчезнут сами собой, и отношения чудесным образом наладятся. На самом деле, более вероятно, что проблема никогда не будет решена, а скрытые недовольства будут только накапливаться», — считает Бет Рибарски.