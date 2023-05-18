$80.76+0.7887.57+0.41

Названы признаки поведения разлюбивших партнера людей

Эксперт по межличностному общению, автор курса о романтических отношениях в Университете Иллинойса в Спрингфилде, США, Бет Рибарски перечислила типичные признаки поведения людей, разлюбивших своих партнеров. Ее мнение приводит издание Best Life.

Названы признаки поведения разлюбивших партнера людей
© Lenta.ru

По словам Рибарски, люди, которые больше не любят своих избранников, становятся раздражительными, часто затевают ссоры на пустом месте, избегают интимной близости, не обсуждают совместное будущее, а также редко проводят время вместе. Она назвала подобные перемены в поведении естественным этапом развития многих отношений.

Эксперт подчеркивает, что наличие некоторых или даже всех признаков охлаждения чувств необязательно свидетельствует о крахе отношений. Например, стресс на работе, по словам Рибарски, может негативно влиять на сексуальную и эмоциональную жизнь пары, даже если партнеры по-прежнему любят друг друга.

«Все отношения проходят через взлеты и падения. Однако если вы замечаете тревожные признаки, это означает, что вам нужно поговорить. Слишком часто пары игнорируют проблемы, надеясь, что они исчезнут сами собой, и отношения чудесным образом наладятся. На самом деле, более вероятно, что проблема никогда не будет решена, а скрытые недовольства будут только накапливаться», — считает Бет Рибарски.

Она посоветовала прямо спросить партнера, если есть подозрения, что его чувства остыли. По ее мнению, восстановить прежние эмоции в паре возможно, если партнеры в этом заинтересованы и готовы решать проблему, как только осознали ее наличие.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий