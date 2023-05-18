Искусственный интеллект назвал причины распада браков и предсказал вероятность развода
Ученые из Италии с помощью алгоритмов искусственного интеллекта проанализировали данные более 2000 немецких супружеских пар, которые в течение 12 лет участвовали в масштабном психологическом исследовании. За семьями велось наблюдение: они регулярно заполняли анкеты и проходили опросы. В течение этого времени более 900 пар расстались.
Нейросеть самостоятельно нашла взаимосвязь между различными факторами, содержащимися в базе данных, и вероятностью развода, сообщили в Университете Боккони. Учитывалось более 40 факторов, от возраста до уровня образования, от здоровья до особенностей психики людей. ИИ не только смог обнаружить факторы, лежащие в основе распада пар, но также правильно предсказать конец союза, не зная, что это произошло. Переменные, представляющие наибольшую угрозу стабильности союза, были определены с точностью до 70%.
Четыре основных фактора риска, выявленные в ходе исследования, расположены в порядке убывания: личное ощущение удовлетворености жизнью, наличие оплачиваемой работы у женщины, некоторые черты характера людей и возраст.
Самым сильным предиктором расставания является личное удовлетворение: если оба партнера недовольны, очевидно, что пара не продержится долго. Если женщина много часов работает вне дома, риск развода выше, даже если мужчина на равных участвует в домашних делах.
Из черт характера опасны для брака высокая экстраверсия у мужчин (такие, как правило, менее склонны хранить верность) и выраженная интровертность у женщин. Также не помогает держаться вместе неорганизованность и неспособность выполнять взятые на себя обязательства. Проблемой может быть и слишком высокий уровень невротизма: страдание от излишней тревожности, ревности, вины, беспокойства или гнева явно осложняет отношения. Впрочем, и полное отсутствие всех этих эмоций тоже несет риск для брака. Наконец, менее стабильны очень молодые пары.
Искусственный интеллект назвал причины распада браков и предсказал вероятность развода