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Искусственный интеллект назвал причины распада браков и предсказал вероятность развода

Ученые из Италии с помощью алгоритмов искусственного интеллекта проанализировали данные более 2000 немецких супружеских пар, которые в течение 12 лет участвовали в масштабном психологическом исследовании. За семьями велось наблюдение: они регулярно заполняли анкеты и проходили опросы. В течение этого времени более 900 пар расстались.

Искусственный интеллект назвал причины распада браков
© Naukatv.ru

Нейросеть самостоятельно нашла взаимосвязь между различными факторами, содержащимися в базе данных, и вероятностью развода, сообщили в Университете Боккони. Учитывалось более 40 факторов, от возраста до уровня образования, от здоровья до особенностей психики людей. ИИ не только смог обнаружить факторы, лежащие в основе распада пар, но также правильно предсказать конец союза, не зная, что это произошло. Переменные, представляющие наибольшую угрозу стабильности союза, были определены с точностью до 70%.

Четыре основных фактора риска, выявленные в ходе исследования, расположены в порядке убывания: личное ощущение удовлетворености жизнью, наличие оплачиваемой работы у женщины, некоторые черты характера людей и возраст.

Самым сильным предиктором расставания является личное удовлетворение: если оба партнера недовольны, очевидно, что пара не продержится долго. Если женщина много часов работает вне дома, риск развода выше, даже если мужчина на равных участвует в домашних делах.

Из черт характера опасны для брака высокая экстраверсия у мужчин (такие, как правило, менее склонны хранить верность) и выраженная интровертность у женщин. Также не помогает держаться вместе неорганизованность и неспособность выполнять взятые на себя обязательства. Проблемой может быть и слишком высокий уровень невротизма: страдание от излишней тревожности, ревности, вины, беспокойства или гнева явно осложняет отношения. Впрочем, и полное отсутствие всех этих эмоций тоже несет риск для брака. Наконец, менее стабильны очень молодые пары.

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