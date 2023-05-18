Искусственный интеллект назвал причины распада браков

Ученые из Италии с помощью алгоритмов искусственного интеллекта проанализировали данные более 2000 немецких супружеских пар, которые в течение 12 лет участвовали в масштабном психологическом исследовании. За семьями велось наблюдение: они регулярно заполняли анкеты и проходили опросы. В течение этого времени более 900 пар расстались.

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Нейросеть самостоятельно нашла взаимосвязь между различными факторами, содержащимися в базе данных, и вероятностью развода, сообщили в Университете Боккони. Учитывалось более 40 факторов, от возраста до уровня образования, от здоровья до особенностей психики людей. ИИ не только смог обнаружить факторы, лежащие в основе распада пар, но также правильно предсказать конец союза, не зная, что это произошло. Переменные, представляющие наибольшую угрозу стабильности союза, были определены с точностью до 70%.

Четыре основных фактора риска, выявленные в ходе исследования, расположены в порядке убывания: личное ощущение удовлетворености жизнью, наличие оплачиваемой работы у женщины, некоторые черты характера людей и возраст.

Самым сильным предиктором расставания является личное удовлетворение: если оба партнера недовольны, очевидно, что пара не продержится долго. Если женщина много часов работает вне дома, риск развода выше, даже если мужчина на равных участвует в домашних делах.