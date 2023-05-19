Названа неочевидная причина отсутствия удовольствия от секса
Тесная одежда может вызвать дискомфорт в области половых органов и помешать получать удовольствие при сексе, предупредила психолог и сексолог Анна Тур. Она назвала «Ленте.ру» и другие неочевидные причины отсутствия приятных ощущений от интимной близости.
Тур пояснила, что долгое время женщин, не получающих удовольствия от секса, называли фригидными. Теперь используется другой термин: женское сексуальное расстройство.
Ношение тесной одежды также может стать причиной снижения сексуального удовольствия, добавила психолог. По ее словам, облегающая одежда способна привести к дискомфорту и давлению на определенные части тела, что негативно сказывается на комфорте и удовольствии во время сексуальной активности. Также некоторые женщины могут чувствовать дискомфорт, если тесная одежда приводит к трению или раздражению в области половых органов.
По словам собеседницы «Ленты.ру», важно знать, что сексуальное расстройство является обратимым состоянием и поддается лечению. От него помогают психотерапия, лекарства, изменение образа жизни, улучшение отношений в паре.