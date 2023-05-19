Почему может пропадать сексуальное влечение

Потеря сексуального желания – одна из самых частых проблем, с которой обращаются к профильному специалисту. С ней сталкиваются и женщины, и мужчины, причем даже из самых благополучных, на первый взгляд, семей.

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Какие причины чаще всего приводят к половому охлаждению и чем это опасно, рассказала «ФедералПресс» сексолог, семейный психолог Екатерина Иванова.

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«Потеря сексуального желания у женщины может быть связана с некими установками в голове. Например: «Приличная женщина не показывает своего желания. Мужчина должен инициировать секс и завоевывать ее. Если я буду показывать, что я его хочу, он подумает, что я развратная», – сказала эксперт.

Вторая причина – обида на партнера. Например, один может чаще проявлять сексуальную инициативу. И в какой-то момент ему начинает казаться, что он не возбуждает своего партнера. Тогда он обижается и просто ждет, когда вторая половинка сама подойдет и проявит желание.

Третья – злость на партнера. Некоторые люди, если агрессивны, то чувствуют только злость – она «затапливает» их. Порой такого сильного раздражения настолько много, что человек начинает испытывать к своему партнеру отвращение. Когда переешь, начинает тошнить – тут такая же история, отметила Иванова.

«В этом случае человек держит свое желание на стопе. Если он займется сексом с партнером, на которого злится, и тот вдруг доставит ему удовольствие, его придется простить. И половинка ни черта не поймет, на что же он злится. Так рассуждают эти люди», – добавила сексолог.

Четвертая причина – боль и дискомфорт во время полового акта. Боль может быть органической, психологической или даже воображаемой. В таком случае важно проработать каждый вид.

Ощущение вины перед партнером, возникшей в результате измены или решения расстаться из-за отсутствия чувств – пятая причина.

«Сексуальное желание может пропасть и из-за чувства стыда. Опять-таки в результате звучащих в голове человека установок. Или один из партнеров был «застукан» мастурбирующим. Или кто-то, по его мнению, слишком раскрепощенно вел себя в постели в прошлый раз. Или каждый в паре может испытывать стыд, если вдруг попробовали «новенькое-горяченькое», но по итогу оказалось, что эмоционально они не были к этому готовы», – пояснила собеседница.

Страх – седьмая причина. Партнер может бояться боли, родов, беременности, ЗППП, сексуальной неудачи. К тому же секс – это крайняя степень близости. Через него можно легко влюбиться и стать любимым. Тут возникает еще череда страхов: влюбиться – быть брошенным, влюбиться – потерять себя. Поэтому люди, избегая этих последствий, тормозят свое желание – запрещают себе хотеть другого человека, отвлекаются на другие дела.

Восьмая – ощущение долга. Казалось бы, из-за этого люди и занимаются сексом. Однако какой-то период времени партнеры терпят это, заставляют себя и выполняют супружеский долг, но затем возникают злость, тошнота и желание сбежать подальше.

Девятая – непринятие себя. В этом случае людей может тревожить все что угодно: «У меня маленький член», «Я не альфа-самец», «Я толстая», «У меня целлюлит», «Во время оргазма мое лицо обезображено гримасой» и так далее.

«Такие люди страдают непринятием себя не только в сексе, но и по жизни. Они ограничивают свое желание и проявление себя во многих сферах», – добавила Иванова.

Неудовлетворенность настоящими сексуальными отношениями – десятая причина. Тут может быть как разная сексуальная конституция партнеров – кому-то секса много, кому-то мало, так и неполучение удовольствия, потому что партнер отказывается что-либо делать. Еще кто-то не может достичь оргазма и устал пытаться.

Одиннадцатая – физическая, эмоциональная усталость или болезнь. Если организм тратит все силы на отдых и восстановление, то в этом случае не до секса – это дело тоже довольно энергозатратное.

И, наконец, резкие высказывания партнера. После фраз по типу:«Ты так сильно похудела/поправилась» или «А кто тут у нас такой маленький в трусах» вряд ли кто-то захочет заниматься сексом. Прежде чем сказать что-то подобное, нужно понимать, какие будут последствия, сказала эксперт.