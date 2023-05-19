Парам дали неожиданный совет для улучшения интимной жизни

Семейным парам посоветовали планировать секс заранее и не надеяться на внезапный порыв страсти. Неожиданный совет для улучшения интимной жизни партнеров дала коуч по сексу и отношениям Рут Рамзи в беседе с Daily Mail.

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Рамзи отметила, что идея планировать секс особенно актуальна для людей старше 40 лет, которые давно живут вместе. По ее мнению, в таких союзах ожидание и планирование интимной встречи лишь подогреет желание и страсть.

«Мы не должны относиться к сексу как к чему-то спонтанному, что происходит, когда у нас есть свободное время после выполнения всех обязанностей по дому и работе. Ожидая подходящего момента, люди проводят недели и даже месяцы вообще без секса», — говорит Рамзи. Она посоветовала воспринимать интимную близость как хобби, которым хочется заниматься.

Коуч также рекомендовала парам чаще обсуждать свои желания и мысли о сексе. По ее словам, большинство женщин после 40 лет сталкиваются с интимными проблемами: низкое либидо, неудовлетворенность в постели или переживания из-за либидо партнера. Во время открытого и честного разговора большая часть этих проблем может быть решена, считает Рамзи.