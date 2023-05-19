Как завести роман в отпуске и не пожалеть об этом

Приятное знакомство поможет скрасить отпуск.

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По статистике, каждый третий россиянин либо заводил курортный роман, либо просто флиртовал в отпуске. К слову, в такой расслабленной обстановке трудно удержаться от приятного знакомства, а потому не будем никого строго судить.

Однако у курортного романа есть свои правила, о которых нельзя забывать, если вы хотите, чтобы ваша отпускная любовная история закончилась хорошо для вашего психологического состояния.

Присмотритесь, кто претендует на роль вашего любовного интереса

Конечно, в расслабленном состояния мы упускаем из виду множество моментов — кто этот человек и насколько в принципе безопасно находиться рядом. Мы много раз говорили о том, как распознать деспота в постели, да и в принципе не стоит терять бдительность рядом с незнакомым человеком — вы знакомы всего пару дней (или часов). Дайте волю чувствам, но при этом сохраняйте голову «холодной».

Безопасность — прежде всего

Если же вы все-таки оказались в номере отеля или на безлюдном пляже в сумерках, обязательно используйте контрацепцию. Как бы партнер не убеждал вас в том, что он полностью здоров и вы сами не видите каких-либо проявлений различных болезней, используйте простой презерватив. Гормональная контрацепция хоть и защитит вас от беременности, однако коварные заболевания очень легко перекочуют в ваш организм, и вы привезете из отпуска не только красивые фото — придется записываться к венерологу. Будьте осторожны.

Не грузите партнера и не «накручивайте» себя