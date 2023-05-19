Организатор свадеб рассказала о самом популярном тренде у молодоженов

Стиль минимализм в этом году пользуется особой популярностью среди молодоженов. Его чаще других выбирают для оформления торжества. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на организатора свадеб Марию Кузнецову.

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"Стиль минимализм отличают простые текстуры, формы, много света и свободного пространства. И на сегодняшний день минимализм – очень популярное течение в свадебной индустрии. Этот стиль позволяет сфокусировать внимание на содержании, а не на внешних атрибутах: минимум информации – максимум внимания к паре", – объяснила она.

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Эксперт заметила, что минимализм можно адаптировать к любым стилям, он идеально вписывается во все стилевые решения и ассоциируется с чистотой, элегантностью и изысканностью.

Для декорирования свадебного интерьера молодожены часто выбирают монохромный стиль цветовой гаммы, особенно им полюбилось сочетание оттенков бежевого, розового и голубого, поделилась Кузнецова. Самыми популярными цветами для оформления она назвала розы, пионы и ромашки.

Эксперт добавила, что в 2023 году стали появляться запросы на свадьбу в экологичном стиле.

"Такие пары, как правило, аргументируют свой выбор рациональностью и экономией ресурсов при ее проведении. Есть небольшой процент тех, что хочет видеть в оформлении стили бохо и рустик, максимально приближенные к природе", – заключила Кузнецова.

В феврале этого года сообщалось, что более 70% молодоженов в Москве подали заявление на регистрацию брака онлайн. Больше всего заявлений молодожены подали на лето, в период с июня по август планируют зарегистрировать брак порядка восьми тысяч пар, что более 30% от общего числа подавших заявление на 2023 год, сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.