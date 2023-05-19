Лайфхаки для восстановления сексуального желания

Тревогу и стресс главными врагами сексуального желания назвала в беседе с «Мослентой» врач-психиатр, нарколог, сексолог, психотерапевт Надежда Панова.

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Чувства тревоги, беспокойства и неуверенности в себе, стресс, усталость, болезнь оказывают негативное влияние на интимную жизнь. Чтобы вернуть регулярный секс, партнерам следует проявить внимание и терпение к переживаниям друг друга. Тогда восстановится доверие, и в сексе все наладится, считает Панова. Если же тревога берет верх над разумом, а человек боится оказаться в неловком положении, нужна консультация психотерапевта, отметила эксперт.

К специалистам надо обратиться и при психологических травмах, связанных с сексуальным насилием, унижением, чувством стыда, которые блокируют желание близости, вызывая отторжение и страх. По словам Пановой, если ждать, что «само пройдет», подобное состояние может длиться годами.

Охлаждение между партнерами провоцируют ссоры и конфликты. Иногда примирению мешает гордость, но порой важнее и мудрее сделать первый шаг навстречу, полагает сексолог.