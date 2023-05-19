Серов рассказал о большой обиде на бывшую жену

"С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида — тяжелый камень у меня на душе", - пожаловался Серов.