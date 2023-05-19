$79.91-0.1386.28-0.22

Певец Александр Серов рассказал о большой обиде на бывшую жену

Певец Александр Серов на шоу "Жизнь и судьба" признался, что до сих пор хранит обиду на бывшую супругу Елену Стебеневу.

Серов рассказал о большой обиде на бывшую жену
© Газета.Ru

"С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида — тяжелый камень у меня на душе", - пожаловался Серов.

Александр Серов 19 лет был женат на Елене Стебеневой, с которой познакомился на кастинге, когда искал для своего клипа девушку с акробатическими навыками. Они развелись в 2010 году — экс-супруги выясняли отношения публично.

Их дочь Мишель неоднократно признавалась в интервью, что устала жить среди двух огней, угождая то отцу, то матери, которые не могут оставить в прошлом все обиды. Ранее Елена Стебенева написала в соцсетях три поста, в которых рассказала о семейном конфликте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий