Серов рассказал о большой обиде на бывшую жену

Певец Александр Серов на шоу "Жизнь и судьба" признался, что до сих пор хранит обиду на бывшую супругу Елену Стебеневу.
"С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида — тяжелый камень у меня на душе", - пожаловался Серов.
Александр Серов 19 лет был женат на Елене Стебеневой, с которой познакомился на кастинге, когда искал для своего клипа девушку с акробатическими навыками. Они развелись в 2010 году — экс-супруги выясняли отношения публично.
Их дочь Мишель неоднократно признавалась в интервью, что устала жить среди двух огней, угождая то отцу, то матери, которые не могут оставить в прошлом все обиды. Ранее Елена Стебенева написала в соцсетях три поста, в которых рассказала о семейном конфликте.