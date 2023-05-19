10 привычек, без которых невозможны здоровые отношения

Нет универсального рецепта счастья, но есть нюансы, без которых совместная жизнь рискует превратиться в сущий кошмар. Практикуйте следующие 10 привычек, и вскоре вы убедитесь: здоровые отношения — не утопия, а осознанный выбор!

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Заниматься домашними делами сообща

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Мало что вызывает столько раздражения и обиды, как ощущение, что вы превратились в прислугу для своего партнера. Хотя на первых порах может даже показаться, что он сильнее устает на работе, у него недостаточно свободного времени или он просто не считает уборку мужским занятием. В здоровых отношениях оба партнера понимают, что сваливать всю рутину на вторую половинку нечестно. Обсудите, как вы можете распределить обязанности, чтобы справляться с хозяйством сообща, без излишнего дискомфорта. Ненавидите мыть посуду? Берите на себя стирку. Возлюбленный тоже не готов намывать тарелки? Подумайте о покупке посудомоечной машины.

Изучать потребности партнера

Не важно, читали ли вы книгу «Пять языков любви», важны наблюдательность и способность к минимальной аналитике. Например, если партнер ненавидит подарки и обожает объятия, дарите почаще второе и избегайте сюрпризов. Все мы разные и в меру своих особенностей по-разному выражаем свои чувства, ровно как и принимаем любовь. Помимо подарков их могут проявлять слова одобрения, совместное времяпрепровождение, эмоциональные признания, прикосновения, забота и единство (общие взгляды, планы, мечты). Человек в здоровых отношениях даже без теоретической подготовки подсознательно считывает предпочтения партнера — правильные сигналы помогают поддерживать взаимность, привязанность и тепло.

Поднимать сложные темы

Проблемы, которые неловко обсуждать (и которые не требуют безотлагательного решения), часто игнорируются, а ведь они со временем могут обернуться неприятностями в отношениях, вплоть до их завершения. Привычка говорить с партнером на чистоту, без стеснения окупится доверием и полным взаимопониманием. Обсуждать сложные темы не всегда легко, но абсолютно необходимо.

Благодарить

Будь то милая записка, сообщение с благодарностью о заботе или приготовленная для партнера чашка любимого напитка — все это элементарные способы выразить признательность и одобрение. Каждому человеку буквально необходимо нравиться своим близким и знать, что его ценят, каким бы ни был его уровень популярности в социуме. Регулярное выражение благодарности укрепит отношения и выведет их на новый уровень, если раньше такой привычки у вас не было. Ведь самое приятное в таком подходе — что вы можете рассчитывать на взаимность.

Дарить объятия и прикосновения

Не стоит забывать о важности физического контакта: прикосновения любимого человека высвобождают окситоцин. Так называемый гормон любви играет огромную роль в отношениях — именно благодаря ему мы чувствуем защищенность и умиротворение рядом с близкими. Найдите время хотя бы на затяжные объятия — они не только укрепляют близость, но и косвенно полезны для здоровья. Меньше стресса — крепче иммунитет, и с ментальным здоровьем все в порядке.

Справедливо разрешать конфликты

Если в паре постоянно происходят разногласия, это еще не значат, что ваши отношения нездоровы. Таковыми они становятся только в случае, когда каждый хочет выйти из конфликта победителем, причем любой ценой. Вместо того чтобы отстаивать свою позицию из принципа, постарайтесь выслушать друг друга и прийти к решению, которое устроит обоих. Да и признать свои ошибки никогда не поздно (и не стыдно).

Спрашивать и отвечать прямо

Если считать отношения работой, то вашей основной «обязанностью» будет забота о том, чтобы вас правильно поняли. Партнер, к счастью или сожалению, мыслей не читает. И противоречивые сигналы могут сбивать с толку и культивировать недопонимание. У вас, вероятно, разные виденье мира, ожидания и опыт. Здоровые отношения предполагают, что вы всегда можете прямо спросить о том, что показалось вам неоднозначным. И партнер ответит. Без обид. В самых счастливых парах открыто говорят о своих желаниях и чувствах и уважают отличия партнера.

Уважать границы

Отношения без границ едва ли могут быть здоровыми по определению. То, что приемлемо для вас, может быть неприемлемо для партнера, и наоборот. Люди в здоровых отношениях знают и уважают рамки друг друга. Для кого-то недопустим поцелуй на публике, а кто-то не хочет становиться героем «сериала» про отношения в соцсетях второй половинки. Счастливая совместная жизнь возможна и без одного, и без другого.

Проводить время раздельно

Формирование доверия и здоровой системы привязанности просто невозможно, когда вы постоянно друг у друга под присмотром. А если вы стали замечать, что вам не о чем поговорить, тем более пора практиковать раздельный досуг. Баланс между общим и личным для каждой конкретной пары свой, но в крайности уходить не стоит в любом случае. От этого баланса во многом зависит степень удовлетворенности отношениями и свобода от чувства усталости друг от друга.

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