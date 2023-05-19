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Душный любовник: что делать, если секс превращается в рутину

Как разнообразить интим, который уже приелся.

Душный любовник: что делать, если секс превращается в рутину
© WomanHit.ru

Наверное, каждая пара проходит период, когда даже такое яркое мероприятие, как секс, уже приносит тех эмоции, которые были совсем недавно. На этой почве нередко возникают конфликты, а кто-то расстается, когда градус неудовлетворенности повышается до критической точки. Психологи советуют не принимать таких радикальных решений и для начала попробовать вернуть страсть, а как это сделать, мы подскажем в нашем материале.

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Прислушайтесь к желаниям друг друга

Кто-то из вас давно хотел попробовать необычную позицию или что-то из продуктов из магазина для взрослых? Почему бы и нет, особенно в тот момент, когда ваши отношения проходят такой напряженный период. Сексологи советуют поговорить с партнером на эту тему, не стоит идти на поводу у желаний только одного в паре, так как в этом случае вы можете начать новый конфликт, необходимо услышать обе стороны и прийти к общему решению. Возможна, поза, которую предлагает партнер вам чем-то не подходит, не спешите отказываться от экспериментов сразу — подумайте, как вы можете ее трансформировать, чтобы и вам было максимально комфортно.

Не игнорируйте прелюдию

Часто секс теряет остроту, когда вы сразу приступаете к самому процессу, а ведь для полноценной эмоциональной разрядки необходимо пройти этап прелюдии. Мужчины предпочитают игнорировать этот момент, так как их интересует исключительно момент максимального сближения с партнершей. Но именно здесь и кроется причина вашего недовольство сексом — вы не получаете такого же наслаждения от процесса, как ваш партнер. Разбавьте свою интимную жизнь страстными поцелуями, будоражащими сообщениями мужчине, пока он едет к вам, создайте атмосферу мощного сексуального напряжения.

Смените обстановку

Сексологи советуют всем парам — не только тем, кому наскучил домашний секс — хотя бы раз в месяц выбираться из дома, чтобы устроить себе сексуальный марафон на все выходные. Если есть возможность, отправляйтесь как можно дальше от дома, но подойдет и приличный отель с хорошим сервисом, чтобы бытовые заморочки не отвлекали вас друг от друга. Чужие стены добавят в ваш скучный секс необходимый «кислород».

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