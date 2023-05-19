Душный любовник: что делать, если секс превращается в рутину
Как разнообразить интим, который уже приелся.
Наверное, каждая пара проходит период, когда даже такое яркое мероприятие, как секс, уже приносит тех эмоции, которые были совсем недавно. На этой почве нередко возникают конфликты, а кто-то расстается, когда градус неудовлетворенности повышается до критической точки. Психологи советуют не принимать таких радикальных решений и для начала попробовать вернуть страсть, а как это сделать, мы подскажем в нашем материале.
Прислушайтесь к желаниям друг друга
Кто-то из вас давно хотел попробовать необычную позицию или что-то из продуктов из магазина для взрослых? Почему бы и нет, особенно в тот момент, когда ваши отношения проходят такой напряженный период. Сексологи советуют поговорить с партнером на эту тему, не стоит идти на поводу у желаний только одного в паре, так как в этом случае вы можете начать новый конфликт, необходимо услышать обе стороны и прийти к общему решению. Возможна, поза, которую предлагает партнер вам чем-то не подходит, не спешите отказываться от экспериментов сразу — подумайте, как вы можете ее трансформировать, чтобы и вам было максимально комфортно.
Не игнорируйте прелюдию
Часто секс теряет остроту, когда вы сразу приступаете к самому процессу, а ведь для полноценной эмоциональной разрядки необходимо пройти этап прелюдии. Мужчины предпочитают игнорировать этот момент, так как их интересует исключительно момент максимального сближения с партнершей. Но именно здесь и кроется причина вашего недовольство сексом — вы не получаете такого же наслаждения от процесса, как ваш партнер. Разбавьте свою интимную жизнь страстными поцелуями, будоражащими сообщениями мужчине, пока он едет к вам, создайте атмосферу мощного сексуального напряжения.
Смените обстановку
Сексологи советуют всем парам — не только тем, кому наскучил домашний секс — хотя бы раз в месяц выбираться из дома, чтобы устроить себе сексуальный марафон на все выходные. Если есть возможность, отправляйтесь как можно дальше от дома, но подойдет и приличный отель с хорошим сервисом, чтобы бытовые заморочки не отвлекали вас друг от друга. Чужие стены добавят в ваш скучный секс необходимый «кислород».