Бородина рассказала о новом возлюбленном

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в интервью с психологом Марком Бартоном об отношениях с новым возлюбленным.
Бородина призналась, что у нее есть роман, который она не демонстрирует. Звезда призналась, что ей комфортно и хорошо в новых отношениях. Теледива уточнила, что некоторое время была окружена вниманием со стороны мужчин, даривших ей подарки и цветы. Однако она сделала выбор в пользу человека, дающего ей колоссальную поддержку и помощь, которые ей необходимы.
«Было проявление какое-то невероятное. Поэтому больше душевности в этом всем», — поделилась ведущая. Она рассказала, что чувствует себя спокойно с возлюбленным.
Бородина отметила, что в свою очередь дает партнеру очень много разговоров, проявления чувств и душевности. По словам ведущей, она сейчас живет с открытым сердцем перед возлюбленным.
«А главное я открыта сердцем с собой. Важно быть с открытым сердцем с собой. С собой договариваться, себя любить. И тогда мир играет другими красками, как бы это ванильно ни казалось», — рассказала теледива.
Ранее Бородина пожаловалась на таксиста, который увез ее платье к себе домой.