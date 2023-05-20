$79.91-0.1386.28-0.22

Ксения Бородина рассказала о новом возлюбленном

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в интервью с психологом Марком Бартоном об отношениях с новым возлюбленным.

Бородина рассказала о новом возлюбленном
© Газета.Ru

Бородина призналась, что у нее есть роман, который она не демонстрирует. Звезда призналась, что ей комфортно и хорошо в новых отношениях. Теледива уточнила, что некоторое время была окружена вниманием со стороны мужчин, даривших ей подарки и цветы. Однако она сделала выбор в пользу человека, дающего ей колоссальную поддержку и помощь, которые ей необходимы.

«Было проявление какое-то невероятное. Поэтому больше душевности в этом всем», — поделилась ведущая. Она рассказала, что чувствует себя спокойно с возлюбленным.

Бородина отметила, что в свою очередь дает партнеру очень много разговоров, проявления чувств и душевности. По словам ведущей, она сейчас живет с открытым сердцем перед возлюбленным.

«А главное я открыта сердцем с собой. Важно быть с открытым сердцем с собой. С собой договариваться, себя любить. И тогда мир играет другими красками, как бы это ванильно ни казалось», — рассказала теледива.

Ранее Бородина пожаловалась на таксиста, который увез ее платье к себе домой.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий