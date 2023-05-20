Бородина рассказала о новом возлюбленном

Бородина призналась, что у нее есть роман, который она не демонстрирует. Звезда призналась, что ей комфортно и хорошо в новых отношениях. Теледива уточнила, что некоторое время была окружена вниманием со стороны мужчин, даривших ей подарки и цветы. Однако она сделала выбор в пользу человека, дающего ей колоссальную поддержку и помощь, которые ей необходимы.