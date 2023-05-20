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Беспокоящимся о неверности партнера бывшим любовницам дали совет

Бывшей любовнице посоветовали больше доверять супругу, которого она увела из семьи. Такой Колин Нолан в авторской колонке для Daily Mirror.

Беспокоящимся о неверности партнера бывшим любовницам дали совет
© Lenta.ru

К Нолан обратилась женщина, которая боится отпускать партнера одного на свадьбу к дочери, поскольку беспокоится, что бывшая жена будет заигрывать с ним на празднике. Саму читательницу на торжество не пригласили из-за того, что ни ее, ни его дети не одобряют их отношения с мужем.

«Мы вместе почти десять лет. Сначала у нас была интрижка, но потом мы ушли от наших супругов, чтобы быть вместе. В то время это было ужасно. Из-за того, как мы сошлись, нам никогда не было легко, его и мои дети до сих пор не принимают наших отношений и сильно усложняют все», — призналась женщина.

В ответ на письмо Нолан посоветовала читательнице быть увереннее в себе и больше доверять супругу. По словам писательницы, он в любом случае должен присутствовать на свадьбе дочери, поэтому нет причин расстраиваться и подозревать его в неверности.

По мнению Нолан, если на празднике между супругом и его бывшей женой что-то произойдет, с этим придется смириться. По мнению коуча, намного важнее и полезнее не строить предположений о возможном развитии событий, а наладить отношения с детьми, которые по всей видимости, сильно обижены. Однако, если они смогут принять новый брак родителей, от этого выиграют все, заключила писательница.

Ранее Колин Нолан дала совет тем, кто не может прекратить изменять партнеру. По ее мнению, частые измены постоянному партнеру означают неготовность человека к отношениям.

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