Беспокоящимся о неверности партнера бывшим любовницам дали совет

Бывшей любовнице посоветовали больше доверять супругу, которого она увела из семьи. Такой Колин Нолан в авторской колонке для Daily Mirror.

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К Нолан обратилась женщина, которая боится отпускать партнера одного на свадьбу к дочери, поскольку беспокоится, что бывшая жена будет заигрывать с ним на празднике. Саму читательницу на торжество не пригласили из-за того, что ни ее, ни его дети не одобряют их отношения с мужем.

«Мы вместе почти десять лет. Сначала у нас была интрижка, но потом мы ушли от наших супругов, чтобы быть вместе. В то время это было ужасно. Из-за того, как мы сошлись, нам никогда не было легко, его и мои дети до сих пор не принимают наших отношений и сильно усложняют все», — призналась женщина.

В ответ на письмо Нолан посоветовала читательнице быть увереннее в себе и больше доверять супругу. По словам писательницы, он в любом случае должен присутствовать на свадьбе дочери, поэтому нет причин расстраиваться и подозревать его в неверности.

По мнению Нолан, если на празднике между супругом и его бывшей женой что-то произойдет, с этим придется смириться. По мнению коуча, намного важнее и полезнее не строить предположений о возможном развитии событий, а наладить отношения с детьми, которые по всей видимости, сильно обижены. Однако, если они смогут принять новый брак родителей, от этого выиграют все, заключила писательница.